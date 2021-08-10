РИАМО - 10 авг. Впервые за 3 года в Московском зоопарке появился на свет теленок овцебыка, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Этим летом, впервые с 2018 года, она (племенная самка - ред.) снова произвела на свет теленка — маленькую самочку», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, первый овцебык попал в Московский зоопарк в 1972 году. Еще трех особей этого вида завезли в 2002 году.

Детеныш родился здоровым, сейчас весит 21 килограмм и в основном питается жирным материнским молоком. В настоящее время вместе с теленком в городском зоопарке живут четверо овцебыков. Они относятся к семейству полорогих и обитали в высокогорьях Центральной Азии свыше 10 миллионов лет назад.

В настоящее время животных можно встретить в Гренландии, Северной Америке и архипелаге Парри. Зоологи стараются увеличить их поголовье. Вес крупной особи может достигать 750 килограммов.