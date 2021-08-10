РИАМО - 10 авг. Жители и гости столицы смогут увидеть метеорный поток Персеиды в небе над городом в ночь на 13 августа. Пик активности звездопада ожидается 12 августа в 23:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это самый яркий звездопад лета, пик которого приходится на середину августа. Наблюдать Персеиды можно только раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта — Туттля», — говорится в сообщении.

При отсутствии облачности в небе возможно увидеть поток со скоростью 1-2 метеора в минуту.

Персеиды образуются, когда наша планета проходит через шлейф пылевых частиц комет. Они сгорают в атмосфере, и в небе становятся заметны световые линии. Самое яркое свечение может длиться несколько секунд. При наблюдении порой кажется, что звезды вылетают из созвездия Персея, отсюда и возникло название этого явления.