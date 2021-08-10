РИАМО - 10 авг. Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла из 10 возможных. К вечеру ситуация может осложниться до 7 баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. Свободно едут Ленинградский проспект, Звенигородское шоссе и Мосфильмовская улица.

При планировании маршрута автомобилистам стоит учитывать дорожные работы. Их проводят на 82 км (внутренняя сторона), 31 км и 53 км (обе стороны) МКАД, а также на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.