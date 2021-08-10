РИАМО - 10 авг. Радикальные меры по стабилизации оптовых цен на топливо в России решено не вводить. В частности, правительство страны не будет вводить запрет на экспорт бензина, пишет газета «Коммерсант».

Ускорить введение запрета на экспорт ранее предложило Минэнерго. У правительства также было право ввести топливные соглашения. Однако на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака с участием нефтекомпаний было принято решение не делать резких шагов.

Такой курс прежде всего ставит под удар независимые АЗС. Нефтекомпаниям рекомендовали увеличить продажи бензина на бирже, и они действительно увеличили. Тем не менее стоимость топлива держится на уровне исторического максимума.

Высокие цены на топливо ставят под сомнение возможность АЗС вернуться к рентабельности. Высокие цены на бирже должны привести к подорожанию бензина на заправках, но за этим показателем внимательно следят регуляторы. Подорожание топлива не может быть выше инфляции.