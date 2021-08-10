РИАМО - 10 авг. ДТП произошло на 36-м км Калужского шоссе в районе поселения Десеновское новой Москвы. В результате аварии погибла 16-летняя девушка, находившаяся за рулем, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Дорожная авария произошла в 4 часа утра во вторник. Несовершеннолетняя села за руль автомобиля ВАЗ 21140, не имея водительских прав. Во время движения машина наехала на бордюрный камень и перевернулась.

Девушка, сидевшая за рулем, погибла на месте. Трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы в медучреждения.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку исполнения требований закона о несовершеннолетних.