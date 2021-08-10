РИАМО - 10 авг. Порядка 12 тыс. жителей столицы старшего поколения подали заявки на участие в мероприятиях проекта «Московское долголетие» с помощью портала mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы планируем продолжать развивать свои цифровые сервисы, чтобы проект стал еще доступнее для москвичей», — сказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Жители столицы старшего возраста могут стать участниками проекта онлайн с ноября 2020 года. Проект адаптировали для работы в период пандемии. Дистанционные занятия стартовали в апреле прошлого года. Например, горожане присоединились к творческим фестивалям и чемпионату по компьютерному многоборью в онлайн-формате.

Самыми популярными направлениями проекта стали английский язык, адаптивная гимнастика и ландшафтный дизайн. 89% онлайн-заявок на участие подали женщины. В июле очные занятия проекта на свежем воздухе стали доступны с QR-кодом для тех, кто прошел вакцинацию от Covid-19 или переболел за последние полгода.