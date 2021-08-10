РИАМО - 10 авг. Большую часть дня во вторник в Москве и Подмосковье будет жаркая и сухая погода, к вечеру в регионе ожидается кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

При переменной облачности воздух в столице прогреется до +27...29 градусов, по Московской области - до +24...29 градусов. Жаркая погода продержится примерно до 18 часов, ближе к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта местами пройдет дождь.

Как отметили специалисты, такие метеоусловия будут неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и для тех, кто недавно перенес острые заболевания.