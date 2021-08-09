РИАМО - 9 авг. В Москве переписчики за первую неделю сельскохозяйственной микропереписи посетили 9,5 тыс. хозяйств населения в сельской местности – более 20% от их общего числа, сообщается на сайте Мосстата.

После присоединения территорий новой Москвы в столице насчитывается более 44 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. По этому показателю Москва опережает 12 российских регионов, включая, например, Сахалинскую, Мурманскую и Магаданскую области и Камчатский край.

98% хозяйств населения Москвы находится в Троицком и Новомосковском административных округах, остальные 2% приходятся на Западный и Северо-Западный округа.

Москвичи доброжелательно встречают переписчиков, доля отказов составляет менее 1%.

Интервьюеры опросили представителей 350 дачных, садоводческих и других некоммерческих объединений. Напомним, что в микроперепись сведения об участниках таких объединений не собираются.

Большую помощь в работе полевого персонала оказывают префектуры, управы и органы местного самоуправления новой Москвы, привлекая переписчиков, размещая информационные материалы, содействуя в установлении контакта с некоммерческими объединениями.

Задать вопросы о переписи, проверить личность переписчика можно по телефону горячей линии Мосстата: (495) 366-65-27 или горячей линии в своем административном округе.

Сельскохозяйственная микроперепись продлится до 30 августа.