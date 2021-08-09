РИАМО - 9 авг. В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа построят детский сад, вместе с расположенной рядом школой они образуют новый образовательный кластер с благоустроенной территорией, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Детский сад рассчитан на 210 мест, в том числе группы детей раннего возраста, от полутора до трех лет, расположенные на первом этаже. Помимо групповых ячеек в здании спроектированы помещения музыкального и спортивного залов, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, медблок и столовая. Садик будет трехэтажным, общая площадь составит около 3 тыс. кв. м», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дошкольное учреждение появится на улице Декабристов. Здание имеет компактную композицию с выделенным центральным входом под оригинальной аркой. Навес выступает в качестве навигационного элемента и напоминает стилистику въездной группы в близлежащий жилой комплекс.

Гармоничное композиционное решение достигается умеренным использованием цвета, переменным ритмом декоративных обрамлений окон и разнообразными пластическими приемами.

В качестве основных тонов фасадной штукатурки используется комбинация белого и серого цветов в сочетании с поверхностями темного клинкера. Деликатными акцентами выступают межоконные вставки из алюминиевых панелей песочных оттенков. В результате в здании нет двух одинаковых фасадов, что способствует визуальному обогащению среды.