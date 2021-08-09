РИАМО - 9 авг. Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, что при продаже авто можно сохранить госномер. Его можно на год сдать в подразделение Госавтоинспекции, сообщает «Вечерняя Москва».

Для этого нужно, чтобы номер не имел повреждений. Его владельцу потребуется написать 2 заявления и заплатить государственную пошлину в размере 3,7 тыс. рублей.

«Приезжаете в регистрационное подразделение ГИБДД, пишите заявление в двух экземплярах, что хотите оставить номера на хранение. Один экземпляр отдаете инспекторам, а второй, копия, остается на руках. Далее отдаете номера и заявление сотрудникам полиции, и вам выдают новые, «ненужные», номера, с которыми можно продать свою машину», — сказал Славнов.

Он добавил, что раньше номер можно было оставить на хранение на полгода.

После покупки нового автомобиля собственник транспортного средства должен пригнать его в ГИБДД. С собой нужно взять копию ранее написанного заявления об оставлении госномера на хранение. Именно при предоставлении документа инспекторы выдадут обратно госномер.