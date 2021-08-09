РИАМО - 9 авг. Традиционный хоккейный турнир на кубок Александра Овечкина стартовал в понедельник в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие 12 команд в составе которых мальчики 2009 года рождения. Юные спортсмены поборются за главный трофей соревнований - «Кубок Александра Овечкина».

«Ови Cup» проходит в Подмосковье уже в третий раз. В 2018 году старт мероприятию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев и сам легендарный хоккеист Александр Овечкин.

«Кубок Александра Овечкина» - это уникальный турнир, подобного которому нет в России. Ежегодно перед участниками появляется сам хоккеист, приветствует и вручает подарки и награды.

В этом году старт турниру дал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Отборочные игры в рамках турнира пройдут на ледовом дворце «Арена «Мытищи», а финальные баталии юных хоккеистов, а также игра за 3 место пройдут на льду Арены имени Владимира Петрова в Красногорске - 14 августа.

На турнире сразятся команды из разных российских регионов и за рубежа - «Динамо» (Москва), «СКА-Стрелня» (Санкт-Петербург), «Трактор» (Челябинск), «ЦСКА» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «АкБарс» (Казань), «Локомотив» (Ярославль), «Атлант» (Московская область), «Химик» (Московская область), «Спартак» (Москва), а также команда из Чехии «Рыцари».

«По традиции, мы проводим «Кубок Александра Овечкина» на лучших ледовых аренах Московской области. Отборочные игры пройдут на легендарной арене «Мытищи», а финальные на льду Академии хоккея имени Владимира Петрова. Мы рады приветствовать гостей. География турнира каждый год растет и меняется. Мы стараемся приглашать команды из разных регионов, чтобы из года в год охватывать все больше городов нашей страны», - отметил Роман Терюшков.

Он пожелал всем командам удачи и напомнил, что победит сильнейший.