РИАМО - 9 авг. Рабочие приступили к асфальтированию подъездной дороги к святому источнику «Гремячий ключ», расположенной в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Благоустройство подъезда ведется по поручению губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы начались в конце 2020 года. Строительство планируют завершить к сентябрю.

«На сегодняшний день уже выполнено асфальтирование моста через реку Вондига, ведется устройство асфальтобетонного покрытия на парковке у входа на территорию комплекса и на участке дороги до моста, где обустраивают тротуары. С середины августа запланировано приступить к устройству асфальтобетонного покрытия по основному ходу дороги», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что губернатор региона поручил открыть дорогу раньше контрактных сроков. Поэтому движение по дороге планируется на полгода раньше.

В рамках проекта выполнят капремонт дороги протяженностью 1,8 км с двумя полосами движения и тротуарами шириной 2,25 м, строительство свыше 2 км линии наружного освещения и двух парковочных пространств на 1,5 тыс. мест, а также ремонт моста через р. Вондига.

Асфальтирование дороги и обустройство парковок позволит обеспечить для жителей и гостей Подмосковья удобный проезд к одному из главных туристических объектов Сергиева Посада.

Придания гласят, что 20-метровый водопад с лечебной водой возник после молитвы чудотворца Сергия Радонежского. В прошлом году «Гремячий ключ» посетили более 160 тыс. человек.