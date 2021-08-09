РИАМО - 9 авг. Врач-терапевт, организатор здравоохранения Надежда Чернышова сообщила, что введение 7-дневной рабочей недели в России приведет к экономическим потерям и резкому росту затрат на лечение работников, сообщает Nation News.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что 7-дневная рабочая неделя поможет ускорить темпы восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса.

«Даже у крепостных крестьян был выходной, были праздники. Ни в одном государственном строе на постоянной основе такого никогда не было. Даже в тяжелейшие времена, в том числе в ранние годы СССР, и то у людей так или иначе какие-то выходные были», — отметила Чернышова.

Она оподчеркнула, что постоянный рабочий график без выходных характерен только для рабского труда.

«Без выходных работать — это верный путь к выгоранию, переутомлению, получению хронических заболеваний. Это, наоборот, может подорвать экономику: резко возрастут расходы на лечение «перегоревших» сотрудников, производительность которых снизится», — уточнила специалист.