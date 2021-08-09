РИАМО - 9 авг. На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшую женщину, ее подняли из воды в 10 метрах от берега, сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Происшествие случилось вечером в понедельник. Женщину заметили во время патрулирования. Ее подняли из воды на борт катера.

Пострадавшая 1983 года рождения доставлена на поисково-спасательную станцию, где ей оказана первая помощь.

После осмотра бригадой скорой помощи, пострадавшая госпитализирована.