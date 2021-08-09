РИАМО - 9 авг. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков напомнил, что вирусы, которые вызывали тяжелые заболевания в мире до пандемии коронавируса никуда не исчезли, некоторые из них могут быть опаснее Covid-19, сообщает «Вечерняя Москва».

«Все зависит от того, по каким критериям оценивать опасность. Вирус, убивший самое большое количество людей в истории, — это вирус гриппа Н1N1. Сейчас его называют свиным», - сказал Шунков.

Он напомнил, что в 1914 году этот вирус вызвал пандемию, охватившую все континенты. Число погибших от него варьируется от 50 до 150 млн человек. Штаммы этого гриппа до сих пор циркулируют и ежегодно убивают людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей.

Он отметил еще одну смертельную опасность для человека - заражение лиссавирусом.

«Он вызывает бешенство и убивает 100% зараженных, если вовремя не провести иммунопрофилактику. Способов лечения с доказательной базой нет», - отметил врач.

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