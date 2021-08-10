РИАМО - 10 авг. Столичный Политехнический музей обеспечили электроэнергией с резервом, в данный момент идет реконструкция культурного учреждения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Музей получит 3,3 МВт мощности. Для того, чтобы снабдить его достаточным количеством электроэнергии, была построена распределительная трансформаторная подстанция и 2 трансформаторных подстанции.

«Все они оснащены устройствами релейной защиты и автоматики, системами телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии, видеонаблюдения и пожаротушения», - сказал Бирюков.

Также специалисты проложили около 8 км кабельных линий. Перед проведением работ в историческом центре города были тщательно изучены свойства грунта и расположение подземных коммуникаций.

Заммэра подчеркнул, что работы проводились максимально аккуратно. Была использована специальная техника.

После завершения всех работ, при возникновении аварии на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира, расположен в Москве на Новой площади. ​