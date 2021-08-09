РИАМО - 9 авг. На Чистопрудном бульваре столицы заработала выставка «Строим Москву», которая организована ко Дню строителя, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Выставка посвящена работникам строительной отрасли и значимым объектам, которые возводятся в столице, а также ключевым достижениям Строительного комплекса Москвы с 2011 года.

Фотовыставка – это благодарность тем, кто принимает участие в реализации значимых для города строительных проектов.

Рядом с фотографиями, демонстрирующими уникальные объекты культуры, спорта и здравоохранения, новые жилые дома для москвичей, станции метро и благоустроенные набережные, представлены снимки строителей, которые ежедневно трудятся на благо москвичей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что в общей сложности в строительной сфере и смежных отраслях в столице работают более 1 млн человек, перед которыми стоят масштабные задачи.

Он говорил также, что в числе приоритетов стоят кардинальная модернизация транспортного каркаса столицы и интеграция различных способов передвижения по городу в единую систему.

«В том числе развитие железных дорог, строительство новых линий и станций метро, а также обновление дорожных магистралей и развязок. Несмотря на уже проделанную масштабную работу за последние десять лет, нам еще предстоит построить миллионы квадратных метров современного жилья со всей необходимой инфраструктурой, детские сады и школы, больницы, спортивные и культурные центры, реализовать программы комплексной реновации жилого фонда и развития прибрежных территорий Москвы-реки», – заявил Бочкарев.