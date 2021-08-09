РИАМО - 9 авг. Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что в стране нужно готовиться к всплеску заболеваемости коронавирусом среди детей после 1 сентября, а не ждать его, сообщает «Вечерняя Москва».

«Начиная от качественного ремонта школ, чтобы было максимально удобно с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий, с точки зрения питания детей во всех возрастных группах и прежде всего в начальной школе», — подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что подготовку к началу учебного года должны пройти и учителя. Все они должны быть привиты от коронавируса.

Между тем, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что, несмотря на сообщения в прессе о том, что «дельта» чаще диагностируется у молодых людей и детей, по сравнению с предыдущими штаммами, ситуация на данный момент не страшна.

«Пока постулат остается прежним: коронавирус, все его штаммы безвредны для детей. А синдром Кавасаки, мультивоспалительный синдром вызываются любыми разновидностями вируса, и гриппа, и аденовируса, и энтеровируса, и ротавируса. Он безвреден для детей и несмертелен для молодых», — подчеркнул врач.

Мясников отметил, что коронавирус, прежде всего, опасен для пенсионеров.

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