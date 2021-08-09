РИАМО - 9 авг. День микрорайона Ожерелье и День железнодорожника отпраздновали в субботу на стадионе «Локомотив» в Кашире, сообщает пресс-служба МК КПРФ.

Перед гостями и участниками народных гуляний выступили творческие коллективы микрорайона, в том числе ансамбль русской песни «Родные напевы». Его создали свыше 40 лет назад при Доме культуры 1 мая. Тогда это был хор ветеранов войны и труда.

После выступления руководитель ансамбля Анастасия Буздина поблагодарила депутата Мособлдумы, председателя комитета по местному самоуправлению, секретаря МК КПРФ Александра Наумова за помощь в приобретении и изготовлении концертных костюмов в 2020 году.

Наумов вспомнил легенду о происхождении названия Ожерелье. Его связывают с утерянным в этих местах украшением императрицы Екатерины II. Это красивая легенда, но на самом деле село с таким названием упоминалось еще в 1548 году.

«Ожерелье — настоящий бриллиант Подмосковья и всегда было связано с Каширой, с Древней землей, с защитой Отечества. Новый импульс развития был получен благодаря строительству железной дороги и созданию одного из крупнейших транспортных узлов, связывающих Москву со всей Россией. Поэтому День железнодорожника и День Ожерелья — это один общий праздник», - отметил Наумов.