РИАМО - 9 авг. Бесплатную воду выдают в понедельник пассажирам столичного метро и МЦК из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Воду начинают выдавать, когда температура на станциях поднимается до 28 градусов.

Сейчас воду можно уже получить на станции метро «Красносельская» и на станциях МЦК – «Зорге», «Окружной», «Угрешской», «Дубровке».

Москвичам напоминают, что в жару нужно носить светлую и легкую одежду с головным убором, избегать физических нагрузок, двигаться медленнее, экономить силы.

Также в жару нужно пить обычную или минеральную воду без газа.