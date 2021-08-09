РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 авг. Более 300 человек приняли участие в мастер-классе по самбо в Королеве, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В парке имени Калинина подмосковного Королева 8 августа прошел мастер-класс по самбо в рамках проекта «Самбо в парках».

На мероприятии любой желающий смог познакомиться с работой Школы Олимпийского резерва. Зарядку с посетителями провел мастер спорта по самбо СССР, тренер В. Акимов. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек, из них 150 детей.

На будущий учебный сезон заявки в школу Самбо подали 15 детей.

«Губернатор Андрей Юрьевич уделяет большое внимание развитию парков. Поэтому мы не только благоустраиваем парки, но и стараемся также наполнить их смыслом и жизнью, чтобы жителям было приятно и интересно проводить там время. Регулярно в наших парках проходят различные мероприятия – мастер-классы, детские игровые программы, концерты, спортивные мероприятия. Этим летом мы совместно с Федерацией Самбо Московской области запустили проект «Самбо в парках», в рамках которого каждый желающий может ознакомиться с этим национальным видом борьбы», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект «Самбо в парках» будет проходить еще в 6 городских округах.