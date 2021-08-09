РИАМО - 9 авг. Догазификация деревни Зайцево Одинцовского округа по программе социальной газификации продолжается, первые абоненты уже подключились к магистральному газу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство распределительного газопровода в населенном пункте ведется по улице Липовая аллея.

Сразу в нескольких населенных пунктах Одинцовского городского округа проводятся работы в рамках программы социальной газификации. Заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Коротаев отмечает, что работы по догазификации деревни активно продолжаются.

«Сегодня газовики приступили к важному этапу работ. Строительство распределительного газопровода началось на улице Липовая аллея. Вскоре возможность подключиться к газопроводу здесь получит дополнительно еще целый ряд домовладений», - сказал Михаил Коротаев.

В ходе догазификации Одинцовского городского округа 3 августа в поселке Часцы открылся офис Социальной газификации. В нем жители смогут получать не только информацию о подключении к газу, но и 12 дополнительных услуг. В частности – заключение комплексного договора на газификацию своего дома.