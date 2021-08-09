РИАМО - 9 авг. День молодежи пройдет на Центральной площади города Одинцово 15 августа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Праздник начнется в 12:00. Принять участие в празднике всех молодых местных жителей пригласил руководитель «Одинцовского молодежного центра» Федор Харитонов.

«Мы приглашаем всех молодых людей Одинцовского округа принять участие в ярком мероприятии, которое пройдет 15 августа. Впрочем, присоединиться к празднику на Центральной площади может любой желающий. Главное – ощущать себя юным в душе», - сказал Харитонов.

Организаторы праздника обещают участникам яркую и насыщенную программу: соревнования по воркауту, робототехнику, историческое фехтование, патриотические выставки, танцевальные мастер-классы, соревнования по экстриму, киберспорт, розыгрыш призов и много других приятных сюрпризов.