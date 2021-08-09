РИАМО - 9 авг. Пользователи соцсетей туристического проекта РИАМО «Путь-дорога» смогут выиграть 10 фирменных карт «Стрелка». С этой транспортной картой поездки по Московской области станут еще выгоднее и удобнее.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписанным на группу о путешествиях по Подмосковью «Путь-дорога». Затем нужно сделать репост сообщения о розыгрыше.

Победители будут выбраны случайным образом 17 августа.

Следует учесть, что профиль участника должен быть открытым для того, чтобы был виден репост.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более 5 конкурсных репостов за последние 30 дней.

Проект «Путь-дорога» был запущен в 2019 году с целью объединить настоящих путешественников, которые любят Московскую область, и предоставить им удобные ресурсы и сервисы.

Для интересных мест региона на сайте проекта подобрана вся необходимая информация: как туда лучше добраться, сколько времени это займет, что можно посмотреть поблизости. По каждому объекту есть отдельные карточки - их количество уже достигло 1,5 тыс. и с каждым днем увеличивается.

В конце мая заместитель главного редактора РИАМО Елена Богдашкина получила специальный приз Союза журналистов России, который вручался в рамках первой премии губернатора Московской области «Медиана» в сферах СМИ, интернет-блогов и соцсетей. Профессиональное сообщество высоко оценило туристический проект агентства «Путь-дорога».