РИАМО - 9 авг. Из-за обильных ливней в Подмосковье опало много орехов и желудей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Опадание недозревшего ореха - следствие стоявшей почти два месяца в регионе жары. Недостаточное поглощение питательных веществ привело к ослаблению плодоножки, которая не выдержала прошедших на территории Подмосковья ураганных ветров и выпавших ливневых осадков», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что, согласно прогнозам, большое падение ореха и желудя приведет к снижению урожайности.

«Как следствие этого процесса - слабая кормовая база в зимний период для таких представителей фауны Подмосковья, как, например, свиристели, сойки, дятлы и белки. Для лесного фонда – это и низкий посев желудя осенью», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она уточнила, что в этой ситуации мероприятия по сбору желудей, которые ежегодно проводят для посева, будут более интенсивными. Это нужно, чтобы охватить большую площадь и набрать необходимый объем.