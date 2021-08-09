РИАМО - 9 авг. Пожар в Луховицком лесничестве был ликвидирован 7 августа на площади 3,2 га, ситуацию держат под контролем, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На земли лесного фонда из-за сильного задымления и порывов ветра более 17 м/с огонь перешел с территории полигона, принадлежащего АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», где до сих не ликвидирован крупный пожар.

Для того, чтобы не допустить перехода огня с западной и юго-западной сторон полигона, шестью бульдозерами комитета произведена опашка по периметру пожара и разбивка на сектора.

В тушении пожара были задействованы 37 единиц техники и 137 человек личного состава лесопожарных служб различных ведомств.

По границе пожара следят за отдельным очагами возгораний для недопущения перехода огня на земли лесного фонда. Задействованы 14 единиц техники и 24 личного состава.