РИАМО - 9 авг. В Одинцовском округе продолжают вакцинировать от коронавируса, первым компонентом вакцины «Спутник V» уже привито 124 163 жителя округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Из них 98 380 привиты обоими компонентами. Всего в период с 29 июля по 4 августа первичную вакцинацию прошло 6292 человека. Это на 3% большем, чем за прошлую неделю.

«Заболеваемость за последнюю неделю в округе снизилась, но не настолько, чтобы говорить о завершении кризиса. Коечный фонд занят более чем наполовину – 685 мест из 1051. План вакцинации в настоящий момент выполнен на 76,18%. Мы перешагнули за три четверти его выполнения, но вакцинировать жителей необходимо по-прежнему активно, так как по мере приближения к 100% многие могут расслабиться, считая цель близкой. Вирус же не «расслабится» ни на одном из этапов выполнения плана, это нужно помнить», — отметил глава округа Андрей Иванов.

Всего в Одинцовском городском округе работает 22 пункта вакцинации по 17 адресам. 15 из них расположены в 10 поликлиниках и амбулаториях, 5 — в торговых центрах.

Еще 1 мобильный пункт вакцинации — ФАП — работает на привокзальной площади Голицыно. Также прививку можно сделать в круглосуточном пункте вакцинации, расположенном в Хирургическом корпусе ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница».

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