РИАМО - 9 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам июля 2021 года занимает второе место рейтинга губернаторов как по ЦФО, так и по всей России. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

На первом месте рейтинга по РФ находится мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля в столице отменяется система QR-кодов для посещения заведений общественного питания. При этом мэр Москвы наделил организации правом самостоятельно решать, требовать ли у посетителей QR-коды.

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин открыл для движения заключительный участок ЦКАД. В церемонии открытия участвовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также в этом месяце в парке «Патриот» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии». Это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При расчете индекса учитывается влиятельность источника информации, характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.