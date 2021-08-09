РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 авг. Подъезды дома №3 на улице Первомайской в подмосковной Балашихе отремонтируют до конца текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Об этом стало известно в понедельник во время рабочей поездки депутата Мособлдумы Владимира Шапкина в Балашиху. Ремонт первых двух подъездов управляющая компания «Град+Сервис» провела в 2020 году, подъезды №№3 и 4 преобразятся в сентябре, №№5 и 6 - отремонтируют до конца текущего года. Здесь проведут малярно-штукатурные работы, покрасят стены и потолок, заменят мусоропроводные клапаны, освещение и почтовые ящики.

«Текущий ремонт нацелен на поддержание жилого дома в надлежащем состоянии и должен проводиться в соответствии с установленными сроками, предусмотренными правилами содержания общего имущества. Это средства жителей по квартплате, поэтому они вправе контролировать весь ход работ. Внешний вид мест общего пользования должен отвечать пожеланиям самих жильцов. Важно, насколько ответственно управляющая компания подходит к своей работе», — сказал Шапкин.

Он добавил, что в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется программа «Мой подъезд». Всего за последние годы в Балашихе отремонтировано более 3 тысяч подъездов.

УК«Град+сервис» обслуживает в Балашихе 169 многоквартирных домов. В нынешнем году ремонт подъездов также запланирован в микрорайонах Дзержинского, Балашиха-2, Балашиха-3 и в Новском квартале.

Также в рамках рабочей поездки Владимир Шапкин встретился с трудовым коллективом Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В числе подразделений Центра — единая дежурно-диспетчерская служба и служба 112.

Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашихи в 2020 году стал лучшим среди единых дежурных диспетчерских служб в Московской области и занял первое место по Центральному федеральному округу. С начала года сотрудники службы 112 приняли около 346 тысяч вызовов, еще более 85 тысяч обращений поступило на пункт ЕДДС.