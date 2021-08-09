РИАМО - 9 авг. В подмосковных Коломне и Волоколамском округе открыли заводы по производству битумных капсул, которые позволяют сделать асфальт более устойчивым к жаре, сообщает «360».

Чтобы увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия, специалисты Московского автомобильно-дорожного университета предложили добавлять в него модифицированную серу. Именно этот компонент сделает дороги более прочными.

«За счет серы поднимается температура плавления асфальта. Так как большая теплоемкость - температура поднимается и асфальт плавится при более высокой температуре. В нашу жару, которая была этим летом, колеи у нас образовываться не будут», - сказал генеральный директор компании «Биоэн Терминал» Антон Григорьев.

Согласно технологии подмосковного производителя, битум и присадки соединяются в один продукт — битумный гранулят. Им уже выложили экспериментальный участок в районе 51-го км МКАД. Как уточнил заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев, мониторинг за состоянием участка вели 2,5 года. Колея на экспериментальном участке оказалась на порядок меньше, чем на участке с традиционным асфальтобетоном - 5 мм против 5-6 см.

Использование битумного гранулята повышает срок службы дорожного покрытия до 5 лет. Материал выдерживает температуру до +40 градусов. При этом новый продукт удобен в транспортировке.

Заводы по производству битумных капсул открыли в Коломне, а также Волоколамском городском округе на месте бывшей нефтебазы. Ранее местные жители жаловались на неприятный запах от битума, поэтому производитель соединил все резервуары между собой специальной системой очистки.

Как пояснил технический консультант компании «Биоэн Терминал» Шамиль Кудашев, система позволяет разлагать углеводороды на безвредные химические компоненты, которые не имеют вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, в систему включат ангар для розлива битума в машины - пары битума будут собираться под крышей и отправляться на очистку.

Запуска системы очистки в полную силу с нетерпением ждут местные жители. Чтобы они были уверены в качестве воздуха, на производстве установят специальные датчики с информацией о чистоте атмосферы.