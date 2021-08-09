РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья до 17 августа проверят ход строительства склада в деревне Большое Толбино Подольска, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы надзорного ведомства начали проверку хода строительства производственного склада в деревне Большое Толбино Подольска. Застройщиком выступает ООО «БАТИ ТОЛБИНО». В настоящее время ведутся работы по монтажу несущего каркаса, ограждающих конструкций, кровли, внутренних и наружных инженерных сетей, монтаж фундамента, монтаж фундамента водозаборного узла, работы по благоустройству. Проверка на объекте продлится до 17 августа.

Комплекс предназначен для хранения товаров народного потребления и продуктов питания, не требующих специальных условий хранения. Наряду с накоплением грузов, будет выполняться и их переработка, связанная с разукрупнением и укрупнением грузов, формированием и расформированием отправок по направлениям перевозки, переработкой тарно-штучных грузов, упаковкой и пакетированием, маркировкой грузов, выполнением комплекса сервисных и коммерчески-деловых услуг.