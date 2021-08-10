РИАМО – 10 авг. Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум») предлагает клиентам годовую доходность до 8% по вкладу «МКБ. Преимущество», доступному только на платформе Финуслуги, сообщает пресс-служба МКБ.

Посетители платформы смогут оформить его на специальной странице портала.

Срок действия вклада — от 3 до 12 месяцев. Минимальная сумма — от 10 тыс. рублей. При размещении средств на 370 дней ставка составит 8%, на 185 дней — 7%, на 95 дней — 6% годовых.

Пользователи Финуслуг могут выбрать наиболее выгодные предложения по вкладам от разных кредитных организаций по всей России и открывать их онлайн, без необходимости визита в офис. Платформа Финуслуги делает банковские услуги еще доступнее и мобильнее.

Информация по всем вкладам, открытым на платформе Финуслуги, хранится в Регистраторе финансовых транзакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария, входящего в Группу «Московская Биржа». Данные РФТ подтверждают юридическую силу сделки.

Алексей Охорзин, директор дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ: «На платформе Финуслуги мы предоставили возможность получать доходность до 8% годовых по вкладу «МКБ. Преимущество». Размещение на платформе позволило сделать уникальные продукты нашего банка доступными жителям всей страны вне зависимости от присутствия МКБ в конкретном регионе. Депозиты остаются надежным и проверенным инструментом для сохранения и увеличения личных сбережений. Развитие финансовых продуктов для россиян — одна из приоритетных задач банка, которую мы активно претворяем в жизнь».

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи: «Задача платформы Финуслуги – предложить россиянам неограниченные возможности выбора финансовых сервисов разных провайдеров на лучших условиях. На Финуслугах в режиме 24/7 полностью онлайн независимо от региона проживания или расположения банковского офиса люди могут выбирать и приобретать вклады, полисы ОСАГО, а в будущем кредиты и другие продукты. Мы рады, что банки видят преимущества работы через платформу и предлагают нашим клиентам дополнительные возможности и уникальные условия».