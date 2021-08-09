РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 авг. В подмосковной Балашихе более 3 тысяч детей из многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами получили выплаты на приобретение одежды, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Выплата в размере 3 тысяч рублей была перечислена многодетным семьям и более 70 детей-инвалидов из семей с невысокими доходами также получили выплату в размере 13 тысяч рублей. Автоматически выплата была перечислена тем семьям, которые в прошлом году получали эти выплаты», – сказала заместитель начальника управления социальной защиты населения по Балашихе Татьяна Малкина.

Она добавила, что если выплата не поступила автоматически, одному из родителей необходимо подать электронное заявление на комплексную услугу «Скоро в школу» через региональный портал госуслуг.

При этом все необходимые сведения социальная защита запросит самостоятельно. Родителю никаких справок предоставлять не нужно.

«Особое внимание мы уделяем семьям с низким доходом, в которых ребенок идет в первый класс, они получат набор первоклассника – рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Рюкзак мы доставим семьям на дом в любое удобное для них время», – заключила Малкина.