РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 авг. В образовательных учреждениях подмосковного Дзержинского устранили три нарушения чистоты и порядка, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

В рамках плановой операции «Школа» инспекторы надзорного ведомства проверяют соблюдение установленных законом норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территориях образовательных учреждений.

«С начала проводимой Госадмтехнадзором операции «Школа» в муниципалитетах Подмосковья по предписаниям сотрудников ведомства в Дзержинском устранено три различных нарушения чистоты, порядка и благоустройства на территории общеобразовательных учреждений. Чаще всего было зафиксировано нарушение норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений вокруг школ», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.



Всего в рамках операции «Школа» в городском округе Дзержинский проверили два образовательных учреждения. Инспекторы осмотрели состояние фасадов, заставили устранить недостатки в содержании ограждений и малых архитектурных форм и качество уборки территории.

В первые дни нового учебного года инспекторы ведомства проведут для школьников просветительские «Уроки чистоты».