РИАМО - 9 авг. Дептранс Москвы в своем Telegram-канале показал в виртуальном режиме, как выглядит обновленная станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии.

Эту станцию открыли недавно после реконструкции. Там установили новые современные эскалаторы и вернули вестибюлю исторический вид. Также станцию дополнили современными технологиями.

На реконструкцию «Смоленскую» закрыли в феврале 2020 года. Поезда проезжали данную станцию без остановки. Пассажиры могли воспользоваться станцией Филевской линии.

До закрытия «Смоленской» каждый день пользовались около 40 тыс. человек.

Станция «Смоленская» открылась в составе Арбатско-Покровской линии метро в апреле 1953 года. Станция находится в районе Арбат Центрального округа столицы.