РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Врач Красногорской городской больницы №2 12 августа ответит на вопросы жителей округа о последствиях коронавирусной инфекции и реабилитации пациентов после заболевания, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

12 августа в 17:00 в Instagram-аккаунте Красногорской городской больницы №2 состоится прямой эфир с заместителем главного врача по медицинской части Степаном Сапожниковым. Тема прямого эфира - последствия коронавирусной инфекции. Возможности ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» - по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Задать свой вопрос можно в комментариях к посту в соцсети «ВКонтакте» или во время прямого эфира.

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