РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 авг. 8 территорий общего пользования окосили за неделю в подмосковных Котельниках после вмешательства Госадмтехнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области следят за содержанием зеленых насаждений во всех муниципальных образованиях региона. В ходе надзорных мероприятий окошены территории на восьми общественных пространствах и внутридворовых территориях в горокруге Котельники.

В соответствии с областным законодательством высота травы не должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение установленных правил является административным правонарушением.