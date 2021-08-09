РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 авг. Балашихинский «Водоканал» 10 августа проведет промывку сетей водоснабжения в микрорайонах Железнодорожный и Кучино, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 9:00 и до окончания работ в связи с продолжением регламентных работ в системе автоматизации на водопроводной насосной станции 1-го подъема №2-2, расположенной в микрорайоне Кучино, на улице Почтовой, 4В возможны кратковременные случаи изменения органолептических показателей качества холодного водоснабжения и понижения давления воды.

Это коснется домов, расположенных на улицах: Почтовая, Южная, Центральная, Речная, Южное Кучино, Юннатов, Институтская, 8 марта, Зеленая, 1,2,3 - Зеленый переулок, Горького, Средняя, Угловая, Дубровинская, Тихая, Кимовская, Демократическая, Карьерная, Комсомольская, Золотопрудная, Новопрудная, Нижегородская, Большая прудовая, Восточная, ВЗУ 1-16.

В это же время будет проводиться и плановая промывка водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный на улицах: Луговая дома №№9, 9/1, 12, 14, 16, с.1; Пионерская, дом №33; Пушкина, дом №12; Московская, дома №№1, 3, 5, 5/1, 8, 9, 10, 11.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.