РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. С начала этого года в жилых домах городского округа Люберцы заменили 78 лифтов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В многоквартирных домах городского округа продолжаются работы по замене лифтового оборудования. На сегодня подрядчики обновили 78 объектов. Это порядка 90% от установленного плана. В этом году заменим 87 лифтов и, таким образом, завершим работу по обновлению лифтового оборудования в МКД со сроком эксплуатации более 25 лет», - подчеркнул Ружицкий.

В планах на текущий год обновить 87 лифтов в 24 многоквартирных домах - 64 пассажирских и 23 грузовых. Все работы будут завершены до конца IV квартала.