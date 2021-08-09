РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В городском округе Люберцы капитально отремонтировали почти 40 жилых домов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На сегодня в округе выполнен капитальный ремонт 39 жилых домов, это порядка 34% от годового плана. В работе находятся 25 МКД. Всего в текущем году в муниципалитете приведут в нормативное состояние 115 жилых домов», - сказал Ружицкий.

В городском округе комплекс капитальных работ в многоквартирных домах выполняет компания АО «ЛГЖТ».



