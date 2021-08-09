РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. В деревне Новоалександрово в Мытищах 10 августа на два часа отключат свет в период с 08:00 до 17:00 в связи с производством капитального ремонта высоковольтных линий и заменой проводов в населенном пункте, сообщается на сайте администрации горокруга.

В деревнях Игнатово, Голенищево, Муракино, Славино, Протасово, Бяконтово, Рождественно, Поседкино 11 августа электричество отключат дважды по часу с 08:00 до 17:00, света не будет из-за плановых работ на трансформаторной подстанции. А также не будет электроэнергии в течение 2 часов в поселках Водники и Горки Виноградовские, в деревнях Виноградово и Грибки.

12 августа в деревнях Игнатово, Голенищево, Муракино, Славино, Протасово, Бяконтово, Рождественно, Поседкино свет отключат дважды по одному часу с 08:00 до 17:00 в связи с ревизией и доливкой масла в выключатель. Электричества в этот период не будет и в поселках Туполева, Трудовая, деревнях Высокая Горка, Хлябово, Большая Черная и частично в селе Троицкое, а также в деревне Ларево, где произведут капитальный монтаж арматуры и проводов.