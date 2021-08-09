РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. В городском округе Мытищи 14 августа пройдут спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника, сообщается на сайте администрации горокруга.

День физкультурника в России традиционно отмечают во вторую субботу августа.

Основные мероприятия, приуроченные к этому празднику в Мытищах, пройдут на стадионе «Торпедо». В программе спортивного дня – турниры по футболу, волейболу, стритболу, дартсу, городошному спорту, стрельбе из пневматической винтовки. Также с 11:00 будет работать площадка ГТО. Запланирована насыщенная концертная программа и показательные выступления воспитанников мытищинских спортивных школ.

Желающим принять участие в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку на сайте живуспортом.рф. Вход для зрителей – свободный.