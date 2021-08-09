РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В подмосковных Люберцах на улице Урицкого обустроили тротуар площадью около 700 кв. м, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник он проверил ход работ по ремонту данного тротуара.

«Всего в городском округе Люберцы в 2021 году отремонтируют 18 тротуаров протяженностью свыше 4 км и площадью более 7,3 тыс. кв. м. Сегодня мы проверили, как идут работы на одном из них - на улице Урицкого. Оцениваю, что выполняют все хорошо. Общая протяженность отремонтированного тротуара составляет 275 м, а площадь почти 700 кв. м», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что работы на данном участке завершили в понедельник.

«На сегодня уже отремонтировали 17 тротуаров», - заключил Ружицкий.