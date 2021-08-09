РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Девять новых видеокамер по программе «Безопасный регион» установили в микрорайоне Кузнечики Подольска с начала лета, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжается работа по реализации программы по созданию системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». По обращениям теруправлений и теротделов, активных жителей устанавливаются видеокамеры на социальных объектах, в местах массового пребывания людей, на дворовых территориях. Так, в микрорайоне Кузнечики в течение летних месяцев заработали девять дополнительных камер.

Они находятся по следующим адресам: у дома №5, корпус 2 по улице Академика Доллежаля - для обзора перекрестка улицы Академика Доллежаля – бульвар 65-летия Победы; у дома №13 по улице Генерала Стрельбицкого - для обзора перекрестка Армейский проезд - Генерала Стрельбицкого; на пешеходной аллее по улице Генерала Стрельбицкого; на пешеходной аллее по улице Генерала Смирнова – 2 штуки; у дома №9 по бульвару 65-летия Победы для обзора поворота на Флотский проезд.

Также еще камеры находятся у дома №7 по Флотскому проезду, у дома №19 по улице Академика Доллежаля и у дома №8 по бульвару 65-летия Победы. До конца года планируется установка еще одной видеокамеры на детской площадке, установленной по губернаторской программе во дворе дома №32 по улице Академика Доллежаля.