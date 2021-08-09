РИАМО - 9 авг. Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Павел Прокин предупредил, что отдыхающие могут заразиться ротавирусом через загрязненную воду в море или бассейне. Наиболее высок риск инфицирования через воду у детей, сообщает «МИР 24».

Среди ротавирусов есть возбудители кишечных инфекций, приводящих к диарее. Также у зараженных могут отмечаться рвота, насморк, боль в горле, повышенная температура.

Помимо грязной воды, заразиться ротавирусом можно воздушно-капельным путем при близком контакте или через немытые руки и поверхности.

Врач отметил, что основная опасность ротавирусной инфекции заключается в развитии обезвоживания, поэтому важно восполнить потерянную жидкость и электролиты с помощью регидратирующих растворов. Также подойдут питьевая и минеральная вода, морсы, которые следует употреблять часто, но малыми дозами. Если это не помогает, нужно вызвать скорую помощь.

«После прекращения рвоты можно возобновить питание небольшими порциями. Сперва только подсушенный хлеб, отварной рис. Соленые палочки в острый период я бы не рекомендовал. А после прекращения диареи – допустимо», – сказал Прокин.

Болеющим не стоит употреблять сырые фрукты и овощи, жирную пищу, кофе, молочные продукты. По мере выздоровления можно расширять рацион. При этом у зараженного должна быть собственная посуда, это позволит обезопасить от ротавируса членов семьи.

В целях профилактики ротавирусной инфекции необходимо тщательно мыть руки, овощи, фрукты. Для младенцев предусмотрена вакцинация.