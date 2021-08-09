РИАМО - 9 авг. Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Павел Прокин предупредил, что отдыхающие могут заразиться ротавирусом через загрязненную воду в море или бассейне. Наиболее высок риск инфицирования через воду у детей, сообщает «МИР 24».
Среди ротавирусов есть возбудители кишечных инфекций, приводящих к диарее. Также у зараженных могут отмечаться рвота, насморк, боль в горле, повышенная температура.
Помимо грязной воды, заразиться ротавирусом можно воздушно-капельным путем при близком контакте или через немытые руки и поверхности.
Врач отметил, что основная опасность ротавирусной инфекции заключается в развитии обезвоживания, поэтому важно восполнить потерянную жидкость и электролиты с помощью регидратирующих растворов. Также подойдут питьевая и минеральная вода, морсы, которые следует употреблять часто, но малыми дозами. Если это не помогает, нужно вызвать скорую помощь.
Болеющим не стоит употреблять сырые фрукты и овощи, жирную пищу, кофе, молочные продукты. По мере выздоровления можно расширять рацион. При этом у зараженного должна быть собственная посуда, это позволит обезопасить от ротавируса членов семьи.
В целях профилактики ротавирусной инфекции необходимо тщательно мыть руки, овощи, фрукты. Для младенцев предусмотрена вакцинация.
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