РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В подмосковных Люберцах усилят работу кабинетов «Справка в один шаг» перед началом учебного года, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации главврач медучреждения Татьяна Мельник.

«Мы готовится к важному этапу - 15 августа дети возвращаются с летних каникул. Естественно будет большая нагрузка на поликлиники в плане обследования детей перед выходом в школу или детский сад», - отметила Мельник.

По ее словам, они к этому готовы - будет усилена работа кабинетов «Справка в один шаг». Работать они будут практически семь дней в неделю.