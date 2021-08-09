РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Проблему частого подтопления участков на улицах Арктической и Чапаева в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска решат в ближайшее время, сообщил замглавы администрации округа Евгений Владимирский.

Глава Красногорска Алексей Спасский провел традиционный прием граждан в понедельник. Жители обратились с вопросами улучшения жилищных условий, благоустройства территории и другими.

Группа жительниц микрорайона Опалиха сообщила главе округа о проблеме с отводом воды от их участков.

По словам Владимирского, причиной стало то, что микрорайон застраивали без учета исторически сложившегося оттока воды. В результате 2 участка часто оказываются подтопленными.

«Женщины просят провести работы по углублению водоотводного кювета, переложить трубу. Посмотрим – то, что в нашей части, отработаем. Если нужно, привлечем коллег из «Мосавтодора», – сказал Владимирский.

Он добавил, что жительницы также попросили огородить их придомовую территорию – место на повороте облюбовали для парковки таксисты и водители грузовиков. От этого страдают зеленые насаждения.

Владимирский отметил, что в ближайшие дни встретится с жителями на месте и обсудит план мероприятий. Планируется прочистить водоотводную трубу и кюветы.