РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. По инициативе главы городского округа Подольск Николая Пестова вопрос дальнейшего использования освободившегося здания Дома книги вынесен на общественное обсуждение, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, в официальном аккаунте администрации округа в соцсети «ВКонтакте» проводится сбор предложений о будущем назначении помещения Дома книги. Окончательное решение будет приниматься с учетом мнения жителей и по результатам технического обследования помещений.

Горожане могут проголосовать за следующие варианты: многофункциональный культурный центр; молодежный медиацентр; детская школа искусств; книжный магазин, а также оставить свои предложения в комментариях.

Долгосрочный арендатор муниципального помещения на проспекте Ленина, 158, ООО «Дом книги», из-за своих финансовых проблем принял решение о ликвидации предприятия. Здание Дома книги остается в муниципальной собственности и требует серьезного ремонта. Но прежде чем его проводить, следует принять решение, как здание должно использоваться в будущем.