РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Команда микрорайона Красная горка победила в турнире по пляжному волейболу в Подольске в рамках комплексной спартакиады по месту жительства, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

На базе стадиона «Подолье» 7 августа прошли соревнования по пляжному волейболу среди мужских команд в рамках V Комплексной спартакиады по месту жительства городского округа Подольск.

Призовые места распределились следующим образом: I место - микрорайон Красная горка; II место - район Парковый; III место - район Весенняя. Победителей и призеров поздравили с достойными местами.