РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. В Подольске заключили контракт на капремонт больницы на Больничном проезде в микрорайоне Климовск, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подольске продолжается ремонт объектов здравоохранения. Так, в ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» был заключен контракт на проведение капитального ремонта филиала №6, расположенного в микрорайоне Климовск на Больничном проезде, 2. Общая сумма - более 30 млн рублей. Работы проводит подрядчик ООО «Тезис-строй».

Также были проведены конкурентные процедуры на выполнение работ по капитальному ремонту филиала №2 ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница», на улице Батырева, 2. Контракт на сумму более 313 млн рублей с ООО «Диалог Металлстрой» находится на подписании в ГКУ МО «Дирекция единого заказчика».

Определение подрядчика на выполнение ремонтных работ здания Подольской подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» на улице 50 лет ВЛКСМ было приостановлено по требованию контрольного органа по жалобе ООО «Галактика» в ФАС. По данному вопросу работает комиссия.